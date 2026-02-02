Casalecchio: rubano superalcolici al supermercato poi aggrediscono l’addetto alla sicurezza

lunedì, 2 Febbraio 2026
I Carabinieri della Stazione di Anzola dell’Emilia hanno arrestato due cittadini italiani, di 42 e 48 anni, entrambi pregiudicati, per rapina impropria. L’intervento è scaturito da una segnalazione pervenuta tramite il NUE 112, a seguito della quale una pattuglia interveniva presso il supermercato “Esselunga” del Centro Meridiana di Casalecchio di Reno.

Due persone, successivamente identificate nei due italiani, erano state notate attraverso il sistema di videosorveglianza interno mentre occultavano nei rispettivi zaini diverse bottiglie di superalcolici. I due venivano quindi bloccati dall’addetto alla sicurezza antitaccheggio subito dopo aver oltrepassato le casse senza effettuare il pagamento.

Alla richiesta di spiegazioni, i due reagivano in modo aggressivo, proferendo gravi minacce di morte all’indirizzo dell’addetto alla sicurezza. Poco dopo, al fine di garantirsi la fuga, il 42enne lo colpiva con due pugni al volto, provocandogli la rottura degli occhiali. Ne scaturiva una colluttazione nel corso della quale entrambi continuavano a rivolgere minacce di morte.

All’arrivo dei Carabinieri, venivano rinvenute all’interno dei loro zaini complessivamente 9 bottiglie di superalcolici per un valore totale di circa 240 euro. Su diposizione del Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, i due arrestati venivano tradotti presso la Casa Circondariale a disposizione del G.I.P.

 

















Redazione 1

