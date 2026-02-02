Al via il ciclo di laboratori/incontro degli studenti con l’illustratrice e autrice Sonia Maria Luce Possentini

Un tema complesso e difficile come quello della sicurezza sul lavoro, in particolare di quello femminile, spiegato con la classe, la finezza e il tratto inconfondibile di una serie di illustrazioni uniche sviluppate da Sonia Maria Luce Possentini.

Si è aperto così, questa mattina, presso l’aula magna della Scuola Secondaria di Primo Grado ‘Spallanzani’ a Casalgrande, il ciclo di laboratori condotti dalla nota e pluripremiata autrice e illustratrice reggiana che vedrà protagoniste le classi 3e dell’Istituto Comprensivo casalgrandese.

Il percorso odierno si basa sul libro Per mille camicette al giorno, scritto da Serena Ballista con le illustrazioni di Sonia Maria Luce Possentini e pubblicato da Orecchio Acerbo nel 2024. L’opera racconta, con parole e immagini, la tragica vicenda dell’incendio della Triangle Waist Company avvenuto a New York il 25 marzo 1911, in cui persero la vita 146 operai, tra cui 129 donne italiane impegnate nel lavoro tessile, ponendo in evidenza condizioni di sfruttamento, diritti dei lavoratori e dinamiche migratorie del primo Novecento. Il racconto, rivolto a un pubblico di giovani lettori, è sviluppato attraverso la voce narrante di una camicetta prodotta in quella fabbrica, che osserva e racconta gli eventi dal punto di vista di chi li “vive” dall’interno.

Il libro Per mille camicette al giorno è stato insignito del BolognaRagazzi Award (BRAW) 2025 nella sezione Non-Fiction, uno dei riconoscimenti più prestigiosi dell’editoria per ragazzi assegnati nell’ambito della Bologna Children’s Book Fair, confermando l’eccellenza del progetto editoriale e illustrativo.

Durante l’incontro odierno, Sonia Maria Luce Possentini ha spiegato ai ragazzi, presenti sia in aula che in videoconferenza, che «si tratta di un racconto che parla per parole e immagini di sicurezza sul lavoro, delle condizioni di sfruttamento, soprattutto delle donne, che si integra con i flussi migratori che hanno caratterizzato i primi anni del ‘900, ma che ritroviamo anche oggi, spesso con le stesse motivazioni e ragioni». Ha aggiunto: «Sono temi, come si può ben capire, perfettamente attuali».

A margine dell’intervento, l’autrice ha richiamato alla memoria eventi tragici contemporanei per riflettere sul valore della tutela dei lavoratori e sulla diffusione di una cultura della sicurezza.

I lavori di questa mattina si sono aperti con il saluto istituzionale del Sindaco, Giuseppe Daviddi, che ha sottolineato l’importanza del progetto: «Quella di questa mattina è un momento importante di crescita e riflessione in particolare per i ragazzi che parteciperanno ai laboratori, ai quali spero venga prestata l’attenzione che un’ospite come Sonia Maria Luce Possentini merita in questo contesto – ha detto il Primo Cittadino –. Il tema affrontato oggi è fondamentale sia per la rilevanza sociale che riveste sia per il futuro di questi ragazzi. Ritengo fondamentale, in particolare, la tematica dell’utilizzo delle immagini che, nella società di oggi, valgono più di mille parole nel convogliare un messaggio, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni».

Ha proseguito ringraziando l’Assessorato alla Scuola e alla Cultura, nella persona di Graziella Tosi, gli Uffici comunali competenti e l’Istituto Comprensivo per aver sostenuto e accolto con entusiasmo questa progettualità. Infine, ha espresso il benvenuto dell’Amministrazione all’autrice: «È un onore per noi averla qui».

L’intervento dell’autrice si è concluso con un ringraziamento rivolto all’Amministrazione comunale, all’Istituto Comprensivo e a tutti gli organizzatori, con una riflessione sul valore della professione dell’illustratore, il cui lavoro creativo richiede tempo, ricerca e dedizione e ben oltre la semplice definizione di “mestiere”.

Le attività con gli studenti delle classi terze proseguiranno fino a giovedì 5 febbraio.

Venerdì 6 febbraio, presso il Teatro “De André”, è previsto un ulteriore momento di approfondimento con l’autore Davide Morosinotto, che incontrerà le classi seconde e terze dell’Istituto Comprensivo per un nuovo laboratorio di lettura e riflessione.