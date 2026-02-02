A Castel San Pietro Terme aperte le iscrizioni online al trasporto scolastico per l’anno 2026-2027

Sono aperte le nuove iscrizioni al servizio di trasporto scolastico del Comune di Castel San Pietro Terme per l’anno scolastico 2026-2027. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro lunedì 30 giugno 2026.

La richiesta di iscrizione si compila accedendo al sito istituzionale del Comune con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE), entrando nella sezione “Servizi” e selezionando, dall’elenco dei “Servizi in evidenza”, la voce “Trasporto scolastico”.

Il servizio di trasporto è rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale. Su ogni mezzo di trasporto scolastico è garantita la presenza di un accompagnatore, sia all’andata che al ritorno. Una volta ottenuta l’ammissione, l’iscrizione al servizio rimane valida per l’intera durata del ciclo scolastico, senza necessità di rinnovo o conferma annuale.

Come previsto dal Regolamento comunale, le domande presentate oltre il termine del 30 giugno potranno essere accolte solo compatibilmente con la disponibilità dei posti e con i percorsi, le fermate e gli orari già definiti nel piano annuale di trasporto. In tal caso non sarà possibile apportare modifiche all’organizzazione del servizio già concordata con la ditta incaricata.

L’accesso al servizio di trasporto per gli alunni che frequentano istituti scolastici situati in Comuni diversi da quello di residenza è disciplinato da specifiche convenzioni.

Per informazioni dettagliate e per accedere direttamente all’iscrizione online è possibile consultare la pagina dedicata: www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/servizio/trasporto-scolastico

Ufficio Scuola – 051 6954122 Orari: dal lunedì al venerdì 8.30–12.30; martedì anche 15.00–16.00; giovedì anche 15.00–17.45 scuola@comune.castelsanpietroterme.bo.it