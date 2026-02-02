lunedì, 2 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaA Castel San Pietro Terme aperte le iscrizioni online al trasporto scolastico...





A Castel San Pietro Terme aperte le iscrizioni online al trasporto scolastico per l’anno 2026-2027

BolognaCastel San PietroScuolaTrasporti
Tempo di lettura 1 min.

Domande entro il 30 giugno 2026 – Iscrizione valida per l’intero ciclo scolastico

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Sono aperte le nuove iscrizioni al servizio di trasporto scolastico del Comune di Castel San Pietro Terme per l’anno scolastico 2026-2027. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro lunedì 30 giugno 2026.

La richiesta di iscrizione si compila accedendo al sito istituzionale del Comune con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE), entrando nella sezione “Servizi” e selezionando, dall’elenco dei “Servizi in evidenza”, la voce “Trasporto scolastico”.

 

Il servizio di trasporto è rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale. Su ogni mezzo di trasporto scolastico è garantita la presenza di un accompagnatore, sia all’andata che al ritorno. Una volta ottenuta l’ammissione, l’iscrizione al servizio rimane valida per l’intera durata del ciclo scolastico, senza necessità di rinnovo o conferma annuale.

Come previsto dal Regolamento comunale, le domande presentate oltre il termine del 30 giugno potranno essere accolte solo compatibilmente con la disponibilità dei posti e con i percorsi, le fermate e gli orari già definiti nel piano annuale di trasporto. In tal caso non sarà possibile apportare modifiche all’organizzazione del servizio già concordata con la ditta incaricata.

 

L’accesso al servizio di trasporto per gli alunni che frequentano istituti scolastici situati in Comuni diversi da quello di residenza è disciplinato da specifiche convenzioni.

Per informazioni dettagliate e per accedere direttamente all’iscrizione online è possibile consultare la pagina dedicata: www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/servizio/trasporto-scolastico

Ufficio Scuola – 051 6954122 Orari: dal lunedì al venerdì 8.30–12.30; martedì anche 15.00–16.00; giovedì anche 15.00–17.45 scuola@comune.castelsanpietroterme.bo.it

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.