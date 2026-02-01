“Verde in pratica”: al via da lunedì 2 febbraio il ciclo di incontri promosso da Lapam Confartigianato

Si svolgerà lunedì 2 febbraio il primo dei quattro incontri promossi dal Gruppo Giardinieri Lapam Confartigianato dal titolo: “Verde in pratica”. Si tratta di un percorso formativo rivolto alle imprese del mondo del verde e del giardinaggio che desiderano rafforzare le proprie competenze tecniche, agronomiche e gestionali.
Ospite del primo appuntamento, che si terrà presso la sede centrale dell’associazione in Via Emilia Ovest 775 a partire dalle ore 17.30, sarà Marco Assirelli, che realizzerà un focus sull’importanza della sostanza organica nel terreno per il tappeto erboso. Un’occasione per ascoltare un approfondimento tecnico sul ruolo chiave della sostanza organica nella fertilità del suolo e nella gestione del tappeto erboso.
L’appuntamento è gratuito: per iscriversi è sufficiente registrarsi tramite il sito www.lapam.eu.
I prossimi incontri si svolgeranno lunedì 23 febbraio, lunedì 3 marzo e lunedì 16 marzo, sempre presso la sede centrale Lapam Confartigianato e sempre a partire dalle ore 17.30.