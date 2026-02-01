domenica, 1 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeLavoro“Verde in pratica”: al via da lunedì 2 febbraio il ciclo di...





“Verde in pratica”: al via da lunedì 2 febbraio il ciclo di incontri promosso da Lapam Confartigianato

LavoroModena
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
immagine di repertorio

Si svolgerà lunedì 2 febbraio il primo dei quattro incontri promossi dal Gruppo Giardinieri Lapam Confartigianato dal titolo: “Verde in pratica”. Si tratta di un percorso formativo rivolto alle imprese del mondo del verde e del giardinaggio che desiderano rafforzare le proprie competenze tecniche, agronomiche e gestionali.

Ospite del primo appuntamento, che si terrà presso la sede centrale dell’associazione in Via Emilia Ovest 775 a partire dalle ore 17.30, sarà Marco Assirelli, che realizzerà un focus sull’importanza della sostanza organica nel terreno per il tappeto erboso. Un’occasione per ascoltare un approfondimento tecnico sul ruolo chiave della sostanza organica nella fertilità del suolo e nella gestione del tappeto erboso.

 

L’appuntamento è gratuito: per iscriversi è sufficiente registrarsi tramite il sito www.lapam.eu.

I prossimi incontri si svolgeranno lunedì 23 febbraio, lunedì 3 marzo e lunedì 16 marzo, sempre presso la sede centrale Lapam Confartigianato e sempre a partire dalle ore 17.30.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.