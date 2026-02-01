domenica, 1 Febbraio 2026
Comune di Sassuolo
Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 2 febbraio 2026

Iniziali condizioni di cielo poco nuvoloso con aumento della nuvolosità dalla tarda mattinata, a partire da ovest. Totale copertura sulla regione dalla serata. Piogge deboli a partire da ovest dalla serata, con neve a quote intorno ai 500/700 metri.

Temperature minime in diminuzione comprese fra -2 gradi della pianura centro-occidentale e 2 gradi della costa riminese con gelate notturne e mattutine; massime in lieve diminuzione fra 6 e 9 gradi. Venti deboli variabili in mattinata, tendenti a divenire orientali dal pomeriggio. Mare localmente mosso con moto ondoso in diminuzione.

