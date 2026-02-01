Inaugurata a Castelfranco Emilia la nuova sede Avis

Il nastro è stato tagliato stamattina, alla presenza delle autorità locali e di Avis, dopo importanti lavori di ristrutturazione della struttura:è stata inaugurata ufficialmente la nuova sede Avis di Piumazz, interamente rinnovata, alla presenza del sindaco di Castelfranco Giovanni Gargano, della presidente di Avis Provinciale di Modena Milena Storione, del parroco don Giancarlo e di cittadini, donatori e volontari che hanno voluto condividere con Avis questa fondamentale tappa della sua presenza a Piumazzo.

Finanziato con un investimento di 145mila euro dal Comune di Castelfranco Emilia, che è anche proprietario dell’immobile, l’intervento ha previsto la ristrutturazione e la razionalizzazione degli spazi con l’ampliamento dell’area di prelievo, il miglioramento dell’efficienza energetica con l’installazione di nuovi infissi termici e l’aggiornamento degli impianti di riscaldamento. Oggi la sede di via dei Mille si presenta come un vero e proprio presidio sanitario e di solidarietà in paese, con una reception, una sala compilazione, due sale prelievi da 4 e 3 posti, un ambulatorio medico, una cucina/ristoro e vari locali accessori.

Fondata nel 1979, Avis di Piumazzo ha sempre partecipato in modo attivo alla vita del paese, con iniziative per promozione del dono del sangue, anche insieme alle associazioni locali. Oggi i donatori di Piumazzo sono 230 e nel corso del 2025 sono state raccolte 416 sacche di sangue e plasma. L’avvio della nuova struttura rappresenta anche un ideale passaggio del testimone alle generazioni future che potranno contare su spazi e servizi moderni, efficienti e sostenibili per compiere il loro fondamentale gesto di generosità verso chi ha bisogno di sangue.

«Abbiamo ritenuto fondamentale l’adeguamento della sede dell’Avis di Piumazzo – ha commentato il sindaco Giovanni Gargano -, un’istituzione preziosa per il nostro territorio. Desidero esprimere, a nome della Città, la mia sincera gratitudine per il loro operato, che merita di essere sostenuto anche attraverso strutture all’avanguardia. Con questo intervento, offriamo all’Associazione e alla comunità uno spazio rinnovato, più sicuro e facilmente accessibile per un numero sempre più crescente di donatori. Grazie ad AVIS, grazie ai volontari, grazie a chi ha reso possibile questa riqualificazione. Grazie perché, attraverso questo luogo, l’articolo 3 della nostra Costituzione smette di essere solo una pagina scritta e diventa una pratica quotidiana di solidarietà e giustizia. Che questa sede continui a essere quello che è sempre stata: una casa aperta, un presidio di umanità, un simbolo concreto di uguaglianza vissuta».