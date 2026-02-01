Frana blocca la strada Valsalva a Castel del Rio, donna accusa malessere: soccorsa dal Saer

A seguito di una frana che ha interessato e bloccato la circolazione lungo la strada Panoramica nella frazione di Valsalva a Castel del Rio, il Soccorso Alpino e Speleologico dell’Emilia Romagna stazione Rocca di Badolo è stato attivato nella giornata di oggi dalla Centrale Operativa del 118 per soccorrere una donna residente nella zona che aveva accusato un malessere.

La strada risultava completamente impraticabile, non percorribile neppure dai mezzi fuoristrada. I tecnici del Soccorso Alpino hanno quindi raggiunto l’abitazione a piedi, superando il tratto interrotto dalla frana: all’arrivo, fortunatamente, le condizioni della donna erano in miglioramento. La paziente è stata accompagnata in sicurezza fino all’ambulanza, che l’ha presa in carico per il trasferimento in ospedale dove sono stati effettuati i controlli necessari.