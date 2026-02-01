domenica, 1 Febbraio 2026
Comune di Sassuolo
Formigine, parole sul voto alle donne: intervengono i coordinatori regionali del M5S

FormiginePolitica
Gabriele Lanzi e Marco Croatti

“Le dichiarazioni pronunciate nei giorni scorsi in Consiglio comunale a Formigine, con cui si è messo in discussione il riconoscimento del diritto di voto alle donne e lo si è collegato a una presunta disgregazione della famiglia, rappresentano un fatto politicamente e culturalmente grave, che non può essere liquidato come una semplice opinione personale.

Il suffragio universale non è un tema ideologico, né una concessione storica rivedibile, ma uno dei pilastri su cui si fonda la Repubblica, sancito dalla Costituzione e frutto di un lungo percorso di emancipazione, partecipazione e conquista dei diritti. Metterlo in discussione, anche solo sul piano simbolico o “storico”, significa indebolire le basi stesse della convivenza democratica.

A fronte di quanto accaduto, e nel rispetto delle iniziative già assunte a livello locale dal Movimento 5 Stelle di Formigine, riteniamo doveroso, come coordinatori regionali, ribadire con forza che la famiglia non si difende negando diritti, e che la coesione sociale non si costruisce rimettendo in discussione l’uguaglianza e la pari dignità tra donne e uomini.

Le parole pronunciate nelle assemblee elettive hanno un peso particolare, perché contribuiscono a definire il clima civile di una comunità e a trasmettere messaggi che incidono sul dibattito pubblico. Chi ricopre incarichi istituzionali ha quindi una responsabilità che va oltre la libertà di opinione individuale e deve sempre misurarsi con i valori costituzionali e con la storia democratica del Paese.

Su uguaglianza, diritti e pari dignità non possono esserci ambiguità”.

 

