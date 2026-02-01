domenica, 1 Febbraio 2026
Bassa reggiana, pasta infestata da parassiti sugli scaffali: intervento dei NAS e maxi fermo cautelativo a tutela dei consumatori

Bassa reggianaCronacaIn evidenza Reggio EmiliaReggio Emilia
Tempo di lettura Less than 1 min.
immagine d’archivio

I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Parma hanno recentemente effettuato un’ispezione igienico sanitaria presso un supermercato situato nella Bassa Reggiana, accertando la presenza sugli scaffali di vendita di alcune confezioni di pasta alimentare secca visibilmente contaminate da insetti infestanti, comunemente noti come “punteruoli della pasta”. I prodotti non conformi sono stati immediatamente smaltiti e distrutti per evitare qualsiasi rischio per i consumatori.

Su richiesta dei carabinieri è intervenuto personale della locale Azienda USL che, confermando quanto rilevato e non escludendo la possibilità di una più ampia infestazione, nell’interesse superiore della tutela della salute pubblica, ha disposto il fermo ufficiale cautelativo di tutte le tipologie di pasta alimentare secca esposte alla vendita. Il provvedimento ha riguardato complessivamente 4.379 kg di prodotto, per un valore commerciale stimato in circa 7.000 euro, ed è stato finalizzato alla verifica della salubrità e dell’idoneità igienico-sanitaria degli alimenti. Questi prodotti, insieme ad altre confezioni di pasta e di riso, per ulteriori 2.368 kg, sono stati successivamente smaltiti in maniera precauzionale.

Al legale rappresentante del supermercato sono state comminate sanzioni per un importo complessivo di 9.746 euro.

















Redazione 1

