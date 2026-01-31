Un’incubatrice con funzioni di terapia intensiva mobile donata da Progetto Pulcino alla Neonatologia del Santa Maria Nuova

È stata una vera e propria rete di solidarietà, unita all’impegno fondamentale di Progetto Pulcino, a offrire al Reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’Arcispedale Santa Maria Nuova l’innovativa Babyleo TN 500, una delle incubatrici più avanzate oggi disponibili per la cura dei prematuri e dei neonati con gravi fragilità cliniche.

Altamente innovativa, Babyleo TN 500 è una termoculla di ultima generazione in grado di fornire un riscaldamento ottimale, con funzione sia di incubatrice che di lampada radiante, ideale nella transizione dalla terapia in ambiente protetto a quella a cielo aperto.

Ad accogliere e ringraziare la Presidente di Progetto Pulcino Alessandra Davoli e i donatori erano la Direttrice sanitaria Cinzia Gentile, il Direttore della Struttura di Neonatologia e del Dipartimento Materno-Infantile Giancarlo Gargano insieme ad alcuni componenti dell’equipe.

“Un dono prezioso che racchiude non solo tecnologia, ma soprattutto il cuore di una comunità che ha deciso di stringersi attorno ai più fragili per dare loro una possibilità in più” ha commentato Cinzia Gentile che ha ringraziato a nome della Direzione aziendale e di tutta l’equipe.

L’acquisto della Babyleo TN 500, per un valore di 36.000 euro, è stato possibile grazie alla raccolta fondi promossa da Leonardo Diserio con “Il sorriso di Sara” in memoria della giovane moglie prematuramente scomparsa, alle donazioni della ditta Bucher Hidraulics spa, di GME Montascale srl, di Giampaolo Costi Moda Capelli ed a quella avvenuta grazie al torneo di golf “Memorial Idea Giroldini”. A queste si aggiungono i proventi dei corsi “S.O.S. Bimbo” organizzati da Progetto Pulcino per illustrare le manovre di disostruzione pediatrica delle vie aeree e le nozioni di primo soccorso, quelli delle bomboniere solidali e dei gadget pasquali. Fondamentale è stato anche il contributo delle donazioni per il 60° anniversario dei coniugi Ferretti Nerino ed Adriana, il compleanno Edoardo, la nascita del piccolo Giorgio, della famiglia Magnani Lino, di quelle in ricordo di Rosario Treviso e del progetto fotografico ideato e realizzato dalla fotografa Prisca Caroli.

“Tutte queste persone hanno unito le loro forze per un progetto condiviso” ha commentato con soddisfazione Alessandra Davoli “Un esempio concreto di come, quando la solidarietà si traduce in azione, possa davvero fare la differenza. Sul sito di Progetto Pulcino saranno condivise le iniziative per sensibilizzare la cittadinanza al tema della nascita pretermine e conoscere, seguire e sostenere altre attività dell’Associazione”.

Babyleo TN 500

Il suo design consente di aprire la capottina con un solo dito per un accesso eccezionalmente facile e veloce. Gli oblò di grandi dimensioni permettono di raggiungere l’intera area del piano di appoggio. La regolazione dell’altezza assicura comodità e vicinanza della mamma al neonato, anche se seduta su una sedia a rotelle.

Progettato avendo a mente lo sviluppo del bambino, Babyleo ha funzioni di monitoraggio del rumore e dell’illuminazione interni. Con grande attenzione all’umanizzazione delle cure, è dotata di un dispositivo che riproduce il battito cardiaco e la voce della madre, ricreando la sensazione dell’ambiente uterino.

La Babyleo TN 500 non è solo un concentrato di tecnologia all’avanguardia, ma una vera “culla di vita” capace di garantire ai piccoli pazienti un ambiente protetto, silenzioso e costantemente monitorato, ideale per accompagnarli nei primi e delicatissimi momenti fuori dal grembo materno.

Progetto Pulcino

Progetto Pulcino è un’Associazione iscritta all’Anagrafe unica delle Onlus nel settore Beneficenza dal 2008 e dal 2016 al Registro Regionale delle persone giuridiche con il riconoscimento della “personalità giuridica”.

Progetto Pulcino ha per scopo attività di beneficenza a favore dell’infanzia ricoverata (e dei loro familiari) nel reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. L’Associazione talvolta è impegnata anche fuori dai confini della provincia reggiana con interventi di aiuto (ad esempio nel modenese in occasione del terremoto del 2012), adozioni a distanza ad Haiti, “Operation Smile” in Ghana.

La sede legale è presso lo Studio IDG, Via della Previdenza Sociale 8/A a Reggio Emilia.

I soggetti interessati alla nostra azione benefica sono:

i neonati e i prematuri;

i loro familiari;

infanzia e comunità bisognose;

i reparti ospedalieri, il personale medico e sanitario;

altre organizzazioni che operano nel sociale.

Per informazioni: 0522 160 72 44; www.progettopulcino.org; www.facebook.com/ProgettoPulcinoOnlus; www.instagram.com/progetto_pulcino_onlus/