Scontro tra auto a San Possidonio, morto un bimbo di sei anni

Un bambino di sei anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto su via Mazza-SP5 di Cavezzo a San Possidonio, nella Bassa. E’ successo oggi pomeriggio poco prima delle 17. Il bimbo, di origine cinese, residente con la famiglia in paese, è deceduta a seguito dei gravi traumi riportati nell’impatto fra due auto all’incrocio con via Chiavica Mari.

Il padre del bimbo, 48 anni, è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Baggiovara, mentre gli occupanti della seconda vettura coinvolta, entrambi 42enni, sono stati trasportati al Sant’Agostino con ferite di media gravità.

Per i rilievi sul posto la Polizia locale e, oltre ai sanitari del 118, anche i Vigili del Fuoco.