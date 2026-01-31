Romani (Lega), Giacobazzi (FI) e Prandi fanno chiarezza: “Le parole di Righi Riva non ci rappresentano”

In merito alle dichiarazioni pronunciate dal consigliere comunale Righi Riva nel corso dell’ultimo Consiglio comunale di Formigine, Davide Romani (Lega di Formigine), Maurizio Prandi (consigliere comunale ed ex candidato sindaco di Formigine per il centrodestra) e Valerio Giacobazzi (Forza Italia) intendono prendere con fermezza le distanze da quanto affermato.

I consiglieri dichiarano congiuntamente che le parole di Righi Riva non rappresentano in alcun modo il loro pensiero, né la visione politica del centrodestra formiginese, che si fonda su rispetto, responsabilità istituzionale e concretezza.

Davide Romani, a nome della Lega di Formigine, sottolinea come il partito abbia sempre dimostrato la propria posizione con i fatti:

«La Lega a Formigine ha dimostrato concretamente, e non a parole, il proprio approccio su questi temi. Siamo stati il primo partito a presentare una donna come candidata sindaco, una scelta chiara e coerente che parla da sola. La nostra azione politica è sempre stata basata sulle competenze, sul merito e sul rispetto delle persone».

Maurizio Prandi, consigliere comunale ed ex candidato sindaco del centrodestra, aggiunge:

«Non mi riconosco nelle affermazioni pronunciate da Righi Riva. Il mio percorso politico e amministrativo è sempre stato improntato a un confronto serio e costruttivo, lontano da semplificazioni e polemiche che non fanno bene né alla politica né alla città».

Valerio Giacobazzi, per Forza Italia, dichiara:

«Forza Italia ha da sempre sostenuto una politica moderata, liberale e rispettosa delle persone, valorizzando il ruolo delle donne nelle istituzioni e nella società. Non ci riconosciamo in dichiarazioni che rischiano di alimentare letture distorte e fuorvianti».

I consiglieri esprimono inoltre forte disappunto per il modo in cui la maggioranza ha cavalcato mediaticamente la vicenda, fornendo una rappresentazione parziale della realtà.

«È doveroso ricordare – sottolineano – che tutti i consiglieri del centrodestra hanno votato favorevolmente la proposta presentata dalle consigliere Sarracino e Casali, dimostrando già nella stessa serata del Consiglio comunale che le parole di Righi Riva non li rappresentavano né politicamente né nei fatti».

Il centrodestra di Formigine ribadisce infine la volontà di continuare a lavorare in modo serio e responsabile, senza farsi trascinare in polemiche strumentali, ma concentrandosi sulle reali esigenze dei cittadini e sul rispetto delle istituzioni.