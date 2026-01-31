Reggio Emilia: servizi straordinari di controllo del territorio coordinati dalla Polizia di Stato in zona stazione “Storica”

Nella giornata di ieri, venerdì 30 gennaio, su disposizione del Questore della Provincia di Reggio Emilia, dott. Carmine Soriente, è stato effettuato uno specifico servizio straordinario di controllo del territorio “alto impatto” in determinate zone della città considerate maggiormente sensibili e a rischio degrado.

Nello specifico, il servizio, coordinato da un Funzionario della Questura di Reggio Emilia, ha visto la partecipazione di diverse pattuglie della Polizia di Stato, appartenenti, in particolare, all’Ufficio Polizia Amministrava e Sociale, alla Squadra Mobile, all’Ufficio Immigrazione e all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura reggiana.

Il servizio si è concentrato prevalentemente nella zona adiacente la stazione ferroviaria “Storica” di Reggio Emilia, considerata maggiormente sensibile.

Durante le suddette attività, venivano identificate nr. 158 persone, di cui 74 straniere. Inoltre, personale dell’Ufficio Polizia Amministrava e Sociale effettuava mirati controlli presso nr. 3 esercizi commerciali ubicati nell’area che sono spesso ritrovo di soggetti pregiudicati. Venivano identificate nr. 38 persone di cui nr. 9 con precedenti.

Durante i suddetti controlli, inoltre, veniva identificato e immediatamente allontanato un soggetto destinatario di Dacur (divieto di avvicinamento agli esercizi commerciali) adottato dal Questore della Provincia Reggio Emilia, con cui si prescrive al 24enne destinatario di non avvicinarsi per 1 anno nei pressi di alcuni esercizi commerciali della zona.

Nell’ambito del servizio straordinario di controllo del territorio, inoltre, personale della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine effettuava una cornice di sicurezza a personale di STU Reggiane impegnato nell’attività di bonifica di uno dei capannoni delle cd. “Ex Reggiane”. Sul posto veniva identificato e allontanato uno straniero che si trovava lì senza averne titolo.

La Questura di Reggio Emilia, periodicamente, continuerà ad organizzare questi servizi straordinari di controllo del territorio “alto impatto” con l’obiettivo, da un lato, di prevenire e contrastare spiacevoli episodi di criminalità comune e, dall’altro, di restituire ai cittadini reggiani determinate zone della città maggiormente esposte a tali criticità.