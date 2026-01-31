sabato, 31 Gennaio 2026
Lavoro nel settore dei centri estetici, diverse irregolarità in un esercizio di Mirandola

Nell’ambito di un servizio straordinario dedicato alla verifica del rispetto della normativa sul lavoro nel settore dei centri estetici, i militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Modena, con il supporto della Stazione Carabinieri di Mirandola, ha eseguito un controllo presso un esercizio commerciale del territorio comunale, riscontrando diverse irregolarità.

Al termine degli accertamenti, la titolare dell’attività – una 30enne di origine cinese – è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena, per una serie di violazioni del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, sono state contestate l’omessa nomina del medico competente, la mancata sorveglianza sanitaria dei lavoratori, l’assenza delle informazioni obbligatorie sulla sicurezza e il mancato avvio dei corsi di formazione previsti dalla legge.

I Carabiieri hanno inoltre accertato la presenza di un impianto di videosorveglianza idoneo al controllo a distanza dei lavoratori, installato senza la prescritta autorizzazione, in violazione dell’art. 4 dello Stato dei Lavoratori.

Nel corso del medesimo intervento è stato individuato un lavoratore irregolare, minorenne e di cittadinanza cinese, regolarmente presente sul territorio nazionale.

La sua posizione ha determinato l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività, poiché il lavoro “in nero” riguardava il 100% della forza impiegata.

Sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per complessivi 6.400 euro ed elevate ammende per 7.013,07 euro.

L’attività si inserisce in un più ampio piano di controlli preventivi predisposto dalla Compagnia Carabinieri di Carpi e svolta dai reparti dipendenti, finalizzato a garantire il rispetto delle norme a tutela dei lavoratori e la regolarità delle attività economiche del territorio.

 

















