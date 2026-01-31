Fratelli d’Italia Formigine sulle polemiche seguite alle affermazioni attribuite al consigliere Costantino Righi Riva

Fratelli d’Italia Formigine ritiene doveroso fare chiarezza rispetto alle polemiche seguite al

Consiglio comunale del 29 gennaio.

Le affermazioni attribuite al consigliere Costantino Righi Riva sul diritto di voto alle donne non rappresentano in alcun modo il pensiero, i valori né la posizione politica di Fratelli d’Italia, a livello locale come nazionale. Il suffragio universale, la parità dei diritti e la piena partecipazione delle donne alla vita democratica sono principi non negoziabili, sanciti dalla Costituzione e patrimonio comune della Repubblica.

Proprio per questo motivo Fratelli d’Italia Formigine ha scelto di sottoscrivere la mozione della Consigliera Sarracino, ritenendo necessario prendere una posizione chiara e netta a tutela dei valori democratici e del rispetto istituzionale che deve sempre caratterizzare il dibattito consiliare.

Ben diverso è stato il nostro voto contrario della mozione del PD e AVS di estendere l’educazione sessuale fino alla scuola dell’infanzia, perché riteniamo che la mozione sia ideologica ed estromette la famiglia dall’educazione di certi argomenti.

Poi l’assurdità della maggioranza non dice che noi abbiamo presentato due mozioni valide

secondo loro, sulla raccolta foglie in orario diversi e la spazzatura lungo la tangenziale

Modena-Sassuolo nelle aree di sosta, pur valide non possono votare e non vogliono. Noi non siamo per le battaglie ideologiche come fa spesso la maggioranza qui a Formigine, noi di Fdi portiamo problemi di Formigine.

Gruppo consiliare Fratelli d’Italia Formigine