Formigine, M5S: ‘diritto di voto alle donne, ferma condanna verso le dichiarazioni del consigliere Righi Riva’

FormiginePolitica
Il Movimento 5 Stelle di Formigine, forza di maggioranza in Consiglio comunale, condanna senza esitazioni le dichiarazioni pronunciate in aula dal consigliere Costantino Righi Riva, esponente della destra, relative al diritto di voto alle donne, parole gravi, offensive e incompatibili con i valori costituzionali e con il patto civile su cui si fonda la Repubblica.
Il suffragio universale non è un’opinione né un tema da rimettere in discussione, ma un principio fondativo della democrazia e della parità dei diritti, sancito in modo inequivocabile dalla Costituzione. Mettere in relazione il voto delle donne con una presunta disgregazione della famiglia significa riportare il dibattito pubblico a epoche buie che pensavamo definitivamente superate.
Il Movimento 5 Stelle ribadisce la propria piena adesione ai valori dell’uguaglianza, della libertà individuale e della pari dignità tra donne e uomini, e ritiene doverosa una condanna netta e senza ambiguità di affermazioni che offendono la storia democratica del Paese e i diritti conquistati.

Movimento 5 Stelle Formigine

















