Fiorano Modenese: rinasce la Baita del parco Roccavilla, al via la co-progettazione

Sono terminati i lavori di riqualificazione della struttura conosciuta come la “Baita”, all’interno del parco Roccavilla, area verde nel quartiere di Crociale, il terzo più popoloso del comune di Fiorano Modenese.

Il recupero dell’edifico era atteso dai residenti; l’Amministrazione fioranese ha stanziato oltre 50.000 euro per la riqualificazione e ora intende rilanciare la Baita come centro di aggregazione sociale per favorire le relazioni e promuovere la partecipazione di bambini e ragazzi, famiglie, adulti e anziani, associazioni e gruppi informali, che frequentano la zona.

Gli interventi di manutenzione straordinaria hanno riguardato la parte esterna (eliminazione manto erba sintetica, pulizia gronde e sistemazione pluviali), ma soprattutto gli spazi interni (rifacimento impianto elettrico e idraulico, impianto riscaldamento e raffrescamento, sistemazione porte, finestre, angolo bar e tinteggio), per rendere la Baita un “presidio di comunità”, un luogo accogliente in cui incontrarsi e stare insieme.

“Abbiamo scelto di farne un luogo che metta insieme generazioni, sostenga chi affronta fragilità legate alla memoria e valorizzi l’impegno delle associazioni. Perché una comunità è davvero tale quando crea relazioni e fa sentire ogni persona parte di un insieme, senza lasciare spazio alla solitudine.”, sottolinea l’assessora ai Servizi Sociali, Servizi Sanitari e Politiche per l’inclusione, Elisa Ferrari.

Con questo obiettivo, è stato pubblicato un avviso pubblico comparativo per individuare Enti del Terzo Settore (ETS) interessati a collaborare con il Comune di Fiorano Modenese ad un tavolo di co-progettazione per la rigenerazione del Parco, attraverso la riapertura e la gestione dei locali della Baita.

La procedura si svolgerà in tre fasi: selezione del/i partner con cui avviare la co-progettazione; apertura del tavolo di co-progettazione per arrivare ad un progetto condiviso rispondente agli obiettivi individuati dall’Amministrazione; stipula della convenzione per la gestione della Baita. La concessione dei locali sarà gratuita e avrà una durata di 3 anni; non sono previsti contributi economici comunali.

Il tavolo di co-progettazione nasce su istanza di parte, a seguito della proposta presentata da ARCI Modena, Gianni Rodari APS e Associazione Sostegno Demenze (Ass.S.De.), valutata positivamente per la sua capacità di trasformare la Baita in un luogo di aggregazione sociale e inclusività.

La co-progettazione mira a trasformare lo spazio, finora usato per fini commerciali, in un punto di riferimento per la comunità, per attività ricreative, culturali e socio-sanitarie. La proposta progettuale dovrà comprendere l’attività di bar a supporto dei frequentatori dello Parco e l’apertura di un Centro d’incontro (Meeting center) nell’ambito del progetto Dementia Friendly Community in collaborazione con l’Unione dei Comuni Distretto Ceramico e l’Azienda USL (Distretto di Sassuolo), per accogliere persone con disturbi di memoria lievi o moderati e i loro famigliari.

Possono partecipare gli Enti del Terzo Settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali) iscritti al RUNTS da almeno 6 mesi, anche in forma aggregata tramite Associazioni Temporanee di Scopo (ATS). E’ possibile collaborare alla proposta già presentata, ma anche presentare proposte alternative che includano gli elementi previsti nell’avviso.

Le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente via PEC entro il 20 febbraio 2026. È possibile richiedere l’accesso alla proposta progettuale originale per formulare proposte migliorative e prenotare un sopralluogo presso la struttura contattando l’Ufficio Associazionismo (0536/833418 – sport@fiorano.it).