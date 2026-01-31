Centro sportivo Arcoveggio, da lunedì 2 febbraio apre per gli allenamenti la nuova palestra per pallavolo e ginnastica ritmica

Una struttura, costata 6,5 milioni di euro interamente dal bilancio comunale, che si estende su oltre 1.300 metri quadrati ed è caratterizzata da un’imponente altezza interna di 12 metri, ideale per le traiettorie degli attrezzi della ginnastica ritmica e della pallavolo agonistica. La pavimentazione sportiva in legno è stata concepita per la massima versatilità: lo spazio ospita tre campi da pallavolo – uno dei quali destinato alle competizioni ufficiali di livello regionale e nazionale – e due pedane regolamentari per la ginnastica ritmica.

L’edificio è stato pensato per accogliere la comunità sportiva nella sua interezza. Oltre alle tribune da 392 posti per il pubblico, la struttura dispone di un blocco servizi altamente organizzato, con quattro spogliatoi per atleti e atlete distribuiti su due piani, locali per arbitri e giudici di gara, un’infermeria e una sala motoria attrezzata. La gestione degli spazi interni è stata calibrata per ospitare fino a 58 tra atleti e atlete e staff, garantendo i massimi standard di sicurezza e comfort.

Un capitolo centrale del progetto è dedicato alla sostenibilità. L’impianto si attesta nella prestigiosa classe energetica A4, grazie a un potente sistema fotovoltaico da 60 kWp installato sulla copertura della palestra. L’acqua calda è prodotta mediante un impianto a pannelli solari installati sulla copertura del blocco spogliatoi orientati verso sud che è integrato, nella stagione invernale, dalla pompa di calore.

L’attenzione all’ambiente prosegue anche all’esterno: il verde pubblico che circonda l’area è servito da un sistema di irrigazione intelligente che utilizza prioritariamente l’acqua piovana recuperata.

Il progetto ha previsto anche il completamento dell’impianto fognario esterno, con la realizzazione di un sistema di laminazione costituito da due ampie depressioni verdi, fruibili in assenza di pioggia, le quali recepiranno complessivamente 370 mc di acqua. Sono presenti anche dei collettori scatolari al di sotto dei percorsi carrabili che contribuiranno alla raccolta delle acque piovane per un totale di 240 mc. Complessivamente il sistema di laminazione è progettato per contenere un volume complessivo pari a 610 mc.

La struttura al momento sarà accessibile solo per gli allenamenti. Per lo svolgimento di campionati e gare ufficiali bisognerà attendere settembre, quando sarà terminato anche il parcheggio esterno (88 posti totali, inclusi stalli per bici, moto e mezzi di soccorso).

L’Amministrazione ha stabilito criteri per l’assegnazione degli spazi, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze locali. L’accesso sarà garantito in via prioritaria alle società sportive con sede nel Comune di Bologna impegnate nelle massime competizioni nazionali. È stata garantita una suddivisione oraria equa tra le due discipline, prevedendo fasce dedicate anche alle squadre giovanili, per assicurare che il nuovo polo sia un motore di crescita per tutto il movimento sportivo bolognese.

La realizzazione del nuovo impianto, che si affianca a quella della prima pista di atletica indoor della città inaugurata la scorsa primavera, rientra nell’ambito del Piano Strategico per lo Sport e nasce dalla volontà di rispondere concretamente alle esigenze del territorio e delle società sportive bolognesi, con particolare attenzione a discipline che storicamente soffrono per la carenza di spazi adeguati. La nuova struttura, situata in posizione adiacente all’attuale impianto sportivo Arcoveggio, è stata progettata per ospitare l’attività agonistica di alto livello, con l’obiettivo di attrarre grandi eventi e, allo stesso tempo, garantire agli atleti e alle atlete locali spazi moderni e funzionali. Il nuovo impianto sportivo si inserisce in una strategia più ampia volta a valorizzare le aree urbane attraverso lo sport, inteso come motore di inclusione sociale e sviluppo economico, creando un distretto sportivo capace di rispondere alla crescente domanda di spazi qualificati.

“Con l’apertura di questa nuova palestra – è il commento dell’assessora Roberta Li Calzi – Bologna investe concretamente nello sport di qualità. È uno spazio pensato per sostenere la pallavolo e la ginnastica ritmica di alto livello, discipline che esprimevano l’esigenza di fruire di spazi adeguati per le massime categorie. Un luogo che rafforza la vocazione sportiva della nostra città e guarda al futuro, valorizzando talento, inclusione e passione”.