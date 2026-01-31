sabato, 31 Gennaio 2026
Carpi: auto a fuoco in via Canalvecchio, nessun ferito

Carpi
Questa mattina, intorno alle 11.00, i Vigili del Fuoco  sono intervenuti in via Canalvecchio, a Carpi a causa di un incendio sviluppatosi su un’auto in transito. L’allarme è stato lanciato dopo che la conducente del veicolo, accortasi della presenza di fumo proveniente dal vano motore, ha avuto la prontezza di fermarsi sul bordo della strada abbandonando l’auto prima che le fiamme si propagassero alla parte anteriore del mezzo.

I Vigili del Fuoco hanno estinto il rogo, bonificato la carreggiata da carburante e detriti, e messo l’area in sicurezza. Sul luogo è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri di Carpi, che ha gestito temporaneamente il traffico durante le operazioni di spegnimento e si è occupata dei rilievi previsti. La conducente, sebbene comprensibilmente scossa, è uscita illesa dall’incidente. Le operazioni si sono concluse con la rimozione del veicolo danneggiato e il successivo ripristino della normale circolazione stradale.

















