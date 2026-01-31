Bologna: arrestato 60enne per spaccio

La Polizia di Stato di Bologna, nel pomeriggio di ieri ha tratto in arresto in flagranza un cittadino italiano, classe 1966, dipendente di un istituto finanziario, resosi responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nello specifico, l’uomo era dedito ad attività di spaccio di stupefacenti e nella giornata di ieri durante un servizio di osservazione è stato fermato dagli Agenti della Squadra Mobile, supportati dalla volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Controllo Pubblico.

L’uomo, che manifestava un atteggiamento collaborativo nei confronti degli operatori, è stato trovato in possesso di un approvvigionamento di sostanza, all’interno di una scatola di scarpe ed in confezione sottovuoto erano presenti 617 grammi di marjuana.

Gli Agenti hanno, dunque, esteso la perquisizione presso l’abitazione e in tale circostanza il reo ha consegnato spontaneamente una busta in stoffa, contenente 2 grammi di cocaina, 10 grammi di Hashish ed un bilancino di precisione.

Gli operatori hanno arrestato l’uomo, non gravato da precedenti di polizia.