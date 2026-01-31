Avis comunale Vignola, oltre 4mila euro raccolti per Telethon

Avis Comunale di Vignola ha presentato sabato 31 gennaio con una cerimonia ufficiale in Municipio i risultati della campagna Telethon di dicembre, che ha permesso di raccogliere 4.055 euro a sostegno della ricerca sulle malattie genetiche rare.

L’importante traguardo è stato celebrato con la consegna di un assegno simbolico alla presenza del Sindaco di Vignola Emilia Muratori, della Presidente di Avis Provinciale Modena Milena Storione, della vicepresidente di Avis Comunale di Vignola Sara Mattioli e del Referente Telethon per l’Avis locale Fausto Berselli.

La cifra raccolta è il frutto della distribuzione dei tradizionali Cuori di cioccolato Telethon, delle candele e delle palle di Natale avvenuta sia presso la sede Avis nelle giornate di donazione che nella postazione Avis allestita sotto il portico davanti alla BPER di viale Mazzini in occasione delle iniziative natalizie del 13, 14, 20 e 21 dicembre, che ha visto il coinvolgimento di 15 volontari della sezione.

“Non posso che ringraziare la generosità dei vignolesi e l’impegno dei volontari Avis per questo importante risultato – commenta la sindaca di Vignola Emilia Muratori – La collaborazione con Avis, in questi anni, è sempre stata più che proficua. Come accade per molte delle associazioni di volontariato attive sul nostro territorio, Avis si conferma impegnata non solo nel suo stretto campo di azione, la raccolta del sangue e del plasma, ma più in generale sul grande tema della salute pubblica. Sostenere la ricerca significa contribuire a costruire un futuro più sereno per la nostra comunità. Grazie a chi lavora, ogni giorno, per questo obiettivo”.

E’ dal 2001 che Avis Comunale di Vignola è a fianco della Fondazione Telethon, impegnandosi con continuità a coinvolgere i cittadini in iniziative a favore della ricerca scientifica. Il frutto di questo impegno assomma a 51.178 euro raccolti complessivamente in questi 24 anni.

“Condividiamo oggi con i donatori, con i nostri volontari, con i cittadini – dichiara la vice presidente di Avis Vignola Sara Mattioli – questo segno tangibile di partecipazione della nostra città ai temi della salute, della ricerca e della solidarietà. Sono i valori alla base del nostro lavoro in Avis, gli stessi che riconosciamo nella missione di Telethon, con l’obiettivo comune di donare salute e futuro a chi soffre per una malattia”

Anche la Fondazione Telethon ha voluto inviare un messaggio di ringraziamento ad Avis Vignola per gli oltre 20 anni di collaborazione e in particolare per la riuscita di questa campagna di solidarietà, che si trasforma in speranza per tante famiglie.

L’inizio del nuovo anno è stata anche l’occasione per tracciare il bilancio della raccolta di sangue e plasma per l’Avis Comunale di Vignola, che conta oltre 1.400 soci. Nel 2025 sono state effettuate 2.764 donazioni totali, di cui 1.212 di sangue intero e 1.521 di plasma. Quella di Vignola è uno dei sei centri di raccolta plasma della provincia e qui confluiscono donatori provenienti dal territorio delle Terre di Castelli e anche da comuni limitrofi del bolognese.