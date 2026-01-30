“Uno, nessuno, centomila” domenica a Fiorano al Centro Via Vittorio Veneto

venerdì, 30 Gennaio 2026
Domenica 1° febbraio riparte la rassegna “Cenacolo letterario” al Centro di Via Vittorio Veneto (n. 94) a Fiorano Modenese, in cui vengono presentati personaggi e libri classici della letteratura italiana ed internazionale.

Dalle 17 Linda De Siena racconta “Uno, nessuno e centomila”, grande romanzo di Luigi Pirandello con le letture di Franca Lovino e l’accompagnamento musicale al pianoforte del Maestro Alessandro di Marco.

Leggere e ascoltare “Uno, nessuno e centomila” significa mettersi davanti allo specchio insieme a Pirandello e interrogarsi su chi siamo davvero. È un’occasione per scoprire, con ironia e profondità, come la nostra identità non sia mai una sola, ma un mosaico di immagini che gli altri proiettano su di noi. È un invito a guardare oltre le maschere quotidiane e a riflettere, con leggerezza e intensità, sul rapporto tra apparenza e verità.

