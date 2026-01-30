Tari: dal 2026 a Mirandola nuova rateizzazione per le utenze domestiche

Il Comune di Mirandola ha deliberato una modifica al calendario di rateizzazione della tariffa rifiuti (TARI) per le utenze domestiche, che entrerà in vigore a partire dal 2026. La decisione, proposta dal gestore del servizio rifiuti AIMAG SpA, riguarda esclusivamente le scadenze di pagamento e non comporta alcuna variazione degli importi dovuti.

Nel dettaglio, si passerà dall’attuale rateizzazione in due rate semestrali a tre rate quadrimestrali, con scadenza a maggio, settembre e gennaio dell’anno successivo. Per le utenze non domestiche resta invece confermata la rateizzazione trimestrale già in vigore.

La modifica si è resa necessaria per adeguare il regolamento comunale alla delibera n. 355/2025 di ARERA, che disciplina il Bonus Sociale Rifiuti e prevede l’obbligo di riconoscerlo agli aventi diritto con la prima fatturazione utile e comunque entro il 30 giugno di ogni anno. L’attuale calendario TARI per le utenze domestiche, con prima rata prevista tra il 16 e il 31 agosto, non consentiva infatti il rispetto di tale tempistica, generando complessità operative sia per il gestore sia per i cittadini beneficiari.

Il Bonus TARI, introdotto dal DPCM n. 24/2025 ed entrato in vigore il 28 marzo 2025, prevede uno sconto del 25% sulla tassa rifiuti per le famiglie in condizioni economiche disagiate. Possono accedervi i nuclei con ISEE ordinario fino a 9.530 euro, soglia elevata a 20.000 euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico.

Grazie alla nuova rateizzazione, con la prima bolletta emessa nel mese di maggio, sarà possibile semplificare in modo significativo l’accesso al Bonus TARI, rendendo il sistema più equo, efficiente e coerente con la normativa nazionale.