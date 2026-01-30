venerdì, 30 Gennaio 2026
Questa sera in A14 chiuso il tratto compreso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, verso Bologna

RegioneViabilita'
Tempo di lettura Less than 1 min.
Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 30, alle 6:00 di sabato 31 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, verso Bologna.

L’area di servizio “Sillaro est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, SP31, via Stradelli Guelfi, via Caselle e rientrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro.

















Redazione 1

