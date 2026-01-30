Intensificata l’attività di controllo del territorio a Carpi: due persone denunciate, un cittadino irregolare accompagnato al CPR

La Polizia di Stato ha denunciato un cittadino italiano di 29 anni per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, e un cittadino tunisino di 28 anni per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale.

Nell’ambito di un potenziamento dell’attività di controllo del territorio nel Comune di Carpi, il 26 gennaio scorso, personale del Commissariato di P.S., nel transitare nei pressi del parco dell’ex foro Boario ha proceduto al controllo del 29enne, che alla vista della Polizia aveva mostrato segni di agitazione.

Nella sua disponibilità, nello specifico in una tasca del giubbotto, gli agenti hanno rinvenuto un coltello a serramanico lungo 20 cm, sottoposto a sequestro penale.

Nel pomeriggio del 27 gennaio scorso, una volante ha rintracciato e fermato il 28enne, che il giorno prima, in sella ad una bicicletta si era sottratto a un controllo dandosi alla fuga e gettando a terra nel contempo un porta monete, contenente diverse dosi di hashish. Gli agenti hanno rinvenuto sulla sua persona 300 euro in contanti, verosimile provento dell’attività di spaccio in quanto l’indagato non ha fornito valide spiegazioni circa la provenienza.

Il 28enne è stato posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, che accertatane l’irregolare presenza sul territorio nazionale, ha istruito le pratiche per la sua espulsione.

Il 28 gennaio scorso, in esecuzione del provvedimento di trattenimento del Questore, l’uomo è stato accompagnato da personale della Polizia di Stato presso il Centro per i Rimpatri di Bari, da dove verrà definitivamente rimpatriato.

È di ieri, invece, l’ultimo controllo straordinario del territorio, effettuato con il rinforzo di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, finalizzato alla prevenzione e contrasto dei reati predatori, dell’immigrazione clandestina e dello spaccio di sostanze stupefacenti. In serata e fino a tarda notte, il dispositivo ha pattugliato tutto il centro storico e i parchi cittadini, per poi estendere l’attività all’area che insiste sulla stazione ferroviaria e alle zone residenziali più periferiche.

Le verifiche, estese agli avventori, hanno interessato anche 5 esercizi pubblici. Identificate complessivamente 94 persone.