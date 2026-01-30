Il bilancio 2025 della Polizia locale dell’unione Comuni modenesi Area nord

Piazza 29 Maggio a Concordia ha accolto quest’anno le celebrazioni per il Patrono della Polizia Locale, San Sebastiano, e la Festa del Corpo della Polizia Locale dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Le celebrazioni hanno avuto inizio con il saluto delle Autorità e del Comandante della Polizia Locale al Picchetto d’Onore e ai Gonfaloni intervenuti, seguito dalla deposizione di una corona commemorativa in memoria dei Caduti. Le Autorità e le delegazioni presenti si sono poi ritrovate presso la Chiesa Parrocchiale per la celebrazione della Santa Messa e la tradizionale lettura della Preghiera a San Sebastiano.

Successivamente, gli Amministratori dell’Unione, tra cui la Sindaca del Comune ospitante di Concordia, Marika Menozzi, e l’assessore alla Polizia Locale, il sindaco di San Felice Michele Goldoni, hanno portato il loro saluto alle Autorità civili e militari e al personale dei Corpi e Servizi di Polizia Locale intervenuti presso la sala polivalente della scuola secondaria Zanoni. In questa occasione il Comandante Donato Caccavone ha illustrato l’attività svolta dal Corpo nel corso dell’anno 2025.

Il Corpo Intercomunale di Polizia Locale dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord rappresenta un presidio fondamentale di sicurezza e legalità per il territorio. Il Corpo è costituito da 3 Unità Operative Complesse, articolate in 6 Presidi Territoriali, da un Ufficio Segreteria di Comando, una Centrale Radio Operativa e un Distaccamento Territoriale. La presenza sul territorio è garantita tutti i giorni dell’anno, con copertura dei servizi festivi e serali tramite equipaggio esterno, oltre al servizio di Protezione Civile con reperibilità H24, assicurando un intervento costante e tempestivo a tutela della cittadinanza.

Il 2025 è stato un anno intenso e ricco di attività, che ha visto il Corpo impegnato su più fronti, dalla sicurezza stradale al controllo del territorio, fino alla tutela della comunità.

Sicurezza stradale

La sicurezza sulle strade ha rappresentato uno dei temi centrali dell’attività. Nel corso dell’anno sono stati effettuati 1.350 posti di controllo e 7.500 veicoli controllati.

Le violazioni al Codice della Strada accertate sono state 4.059, di cui 1.248 per superamento dei limiti di velocità e 193 per passaggio con semaforo rosso.

Sono state inoltre riscontrate 18 guide senza patente, con 183 documenti di guida ritirati, mentre 172 veicoli sono stati sottoposti a fermo o sequestro.

Incidenti stradali

Nel 2025 si sono registrati 193 incidenti stradali, di cui 113 con soli danni e 8 con lesioni.

Un dato particolarmente significativo riguarda la sicurezza complessiva del territorio: nel 2025, nell’Unione Area Nord, nessun incidente stradale ha avuto esito mortale.

Territorio e comunità

L’attività di controllo del territorio ha visto 601 servizi nei centri abitati e 1.800 controlli nei parchi pubblici dei comuni dell’Unione.

Sono stati effettuati 40 controlli su attività edilizie, con 9 abusi edilizi riscontrati, mentre i controlli sul commercio e sui pubblici esercizi sono stati 364.

Importante anche l’impegno nella tutela ambientale e nel benessere animale, con 150 interventi e 53 violazioni ambientali contestate.

Grande attenzione è stata rivolta alla comunità e alla prevenzione: nel corso dell’anno sono stati svolti 4.260 servizi alle scuole, 310 ore di educazione stradale e 149 servizi per manifestazioni ed eventi, contribuendo in modo concreto alla sicurezza e alla vivibilità del territorio.