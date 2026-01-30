Giovedì a San Felice per la Giornata della Memoria

Giovedì 5 febbraio a San Felice sul Panaro, presso l’auditorium della biblioteca comunale in viale Campi 41/b, con inizio alle 21, si svolgerà un reading a cura del narratore Simone Maretti del romanzo: “40 cappotti e un bottone” di Ivan Sciapeconi, storia dei ragazzi di Villa Emma, con una breve introduzione di contestualizzazione storica sulla Shoah a cura di Elena Monari dell’Istituto storico di Modena. L’iniziativa è organizzata da assessorato alla Cultura, biblioteca e Istituto storico in occasione della Giornata della Memoria. Ingresso libero. Per informazioni: 0535/86391 – 86392, email biblioteca@comune.sanfelice.mo.it