Furgone fuori strada a Cadelbosco, occupanti liberati dai pompieri

Stamane poco prima delle 8:00 i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Leonardo da Vinci a Cadelbosco Sotto, dove il conducente di un furgone e gli altri occupanti sono rimasti intrappolati nell’abitacolo del mezzo finito fuori strada. Sul posto, oltre ai pompieri con squadra da Guastalla, ambulanze ed automedica. Le persone coinvolte non hanno riportato ferite gravi.

















