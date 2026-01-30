Fiorano Modenese si illumina di blu: “Stop alle bombe sui civili”

venerdì, 30 Gennaio 2026
Il Comune di Fiorano Modenese partecipa alla Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, che si celebra il 1° febbraio di ogni anno per commemorare le vittime civili di tutte le guerre e sensibilizzare sull’impatto devastante che i conflitti in corso nel mondo hanno sulle popolazioni coinvolte.

Nell’occasione, l’Amministrazione fioranese aderisce alla campagna “Stop alle bombe sui civili”, promossa dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra e Anci, per ricordare le vittime innocenti dei conflitti e ribadire la necessità di proteggere i civili dalle bombe.

Nella serata del 1° febbraio piazza Ciro Menotti sarà illuminata di blu, un  gesto simbolico per chiedere il rispetto del diritto internazionale umanitario, la protezione dei civili e la pace.

Oggi nel mondo sono in corso 32 guerre e 23 situazioni di crisi, il numero più alto dalla fine della Seconda guerra mondiale (Atlante delle guerre dei conflitti del mondo; L’Osservatorio – Centro di ricerche sulle vittime civili dei conflitti). Gli effetti delle armi esplosive nei centri urbani sono devastanti: il 90% delle vittime sono civili che riportano ferite complesse e traumi psicologici duraturi.

















