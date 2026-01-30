sabato, 31 Gennaio 2026
Finale Emilia, dal Concerto di Natale oltre novemila euro per la ricerca sulle malattie genetiche rare

Superano i novemila euro i fondi che, grazie al concerto di Natale organizzato nel Duomo di Finale Emilia, Fondazione Telethon potrà destinare alla ricerca sulle malattie genetiche rare.

“Si tratta per l’esattezza di 9.198,23 euro – precisa il coordinatore territoriale di Ferrara di Fondazione Telethon, Giuliano Ferriani – È un risultato importante. Voglio ringraziare sia l’amministrazione comunale che la Parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo Apostoli per la disponibilità e la splendida accoglienza che ci è stata riservata”.

Anche il parroco di Finale Emilia, don Daniele Bernabei, esprime la propria soddisfazione. “È stato veramente gratificante ospitare questo evento – dice don Daniele – e siamo felici di aver collaborato e contribuito al raggiungimento di un risultato significativo”.

L’amministrazione comunale di Finale Emilia, attraverso le parole del sindaco, si associa al compiacimento di Fondazione Telethon e Parrocchia. “Siamo veramente contenti di come si è svolto l’evento musicale con il maestro Andrea Griminelli e i cori Voci di Pace e Sorridi con Noi, per il gradimento che ha riscosso – spiega il sindaco Claudio Poletti – ma lo siamo ancora di più per il contributo che è stato dato a una causa importante come la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Ci auguriamo sia possibile, nel futuro prossimo, collaborare nuovamente con Fondazione Telethon, Parrocchia e tutta la nostra comunità per finalità così importanti e socialmente rilevanti”.

 

















Redazione 1

