Disagi sulla Reggio-Ciano: i Sindaci della Val d’Enza e l’Assessora Bonvicini al fianco dei pendolari e degli studenti esasperati

Nelle ultime settimane i disagi legati a ritardi ed improvvise soppressioni si sono intensificati in modo preoccupante. Gli studenti ed i pendolari che utilizzano ogni giorno la Reggio-Ciano per recarsi a scuola ed al lavoro sono esasperati, in particolare quelli che utilizzano la linea 90196 che dovrebbe arrivare a Reggio Emilia alle 7.29, in tempo per consentire di raggiungere i poli scolastici cittadini o per prendere coincidenze verso altre località.

Il condizionale è d’obbligo perché negli ulti tempi è ormai consolidato un ritardo assiduo che va dai 5 ai 30 minuti, su un tragitto che ne dura 40, senza contare le soppressioni, che possono capitare anche sulle corse serali di rientro dalla città. Le conseguenze e le ricadute sono prevedibili anche per coloro che non usano i mezzi pubblici: ritardi di studenti che non sono presenti dall’inizio delle lezioni, coincidenze perse, lavoratori che timbrano in ritardo il cartellino, oltre ad una comprensibile e crescente frustrazione di chi si serve della linea ferroviaria.

I Sindaci della Val d’Enza e l’Assessora Bonvicini di fronte a questa situazione difficile segnalata più volte anche dal Comitato Mobilità Sostenibile hanno convocato con Trenitalia-TPER per chiedere soluzioni concrete ai disagi che ormai si protraggono da troppo tempo

Dall’azienda confermano che negli ultimi mesi si è assistito ad un peggioramento della puntualità sulle cui cause si sta ragionando anche con il gestore dell’infrastruttura (FER) e con il coordinamento della Regione. E’ stata introdotta, in accordo con tutti i soggetti coinvolti, una prima azione di miglioramento che consiste nella modifica dell’orario di alcuni treni della fascia mattutina, che entrerà in vigore dal primo febbraio. In particolare alcune corse del mattino saranno anticipate e questo, fa sapere l’azienda, dovrebbe impattare positivamente sui ritardi ad oggi registrati.

Dallo scorso 1° giugno Trenitalia Tper ha inoltre attivato un canale TELEGRAM, attraverso il quale vengono diffuse informazioni tempestive su scioperi, modifiche al servizio e sulla circolazione in tempo reale. Il link per iscriversi al canale è https://t.me/TrenitaliaTperInforma.

I Sindaci e l’Assessora chiederanno inoltre una verifica sul regolare funzionamento dei sistemi informativi delle stazioni.

Nelle prossime settimane, anche alla luce degli impatti del nuovo orario, i Sindaci e l’Assessora Bonvicini programmeranno un incontro con tutti i soggetti coinvolti per fare il punto della situazione e concordare processi di miglioramento continuo su di una tratta che rimane strategica per un intero territorio, ma che necessita di una attenzione particolare affinchè, in attesa di altre valutazioni già annunciate dall’Assessora Regionale Irene Priolo circa la realizzazione di uno studio sulla Reggio-Ciano, il servizio garantisca affidabilità e efficienza sufficienti.

(nota dei Sindaci dell’Unione Val d’Enza e dell’Assessora alla Mobilità del Comune di Reggio Emilia, Carlotta Bonvicini)