Cinque arresti per il tentato omicidio in zona universitaria a Bologna

Sarebbe stata una “spedizione punitiva” fra due gruppi di spacciatori rivali la violenta aggressione di un 20enne tunisino, colpito con calci, pugni e coltellate, nel pomeriggio dello scorso 10 gennaio in via Giovan Battista De Rolandis, nella zona universitaria di Bologna.

Le indagini dei militari della compagnia Bologna Centro, coordinate dal pm Dambruoso, hanno portato all’identificazione del gruppo degli aggressori: dieci giovani di origine tunisina sui vent’anni, e tra questi anche un minorenne.

Secondo le indagini, gli aggressori sono partiti dal parco della Montagnola armati di coltelli e machete e una volta arrivati in zona universitaria, individuati i connazionali avversari, li hanno inseguiti fino ad arrivare in via de Rolandis dove hanno aggredito uno dei fuggitivi, il 20enne tunisino rimasto indietro.

Il giovane, colpito con diversi fendenti, è stato soccorso e portato in gravissime condizioni all’Ospedale Maggiore. Una volta ripresosi, ha contribuito alle indagini dei carabinieri assieme ad un testimone che aveva assistito alla violenta aggressione.

Dei dieci membri del gruppo cinque sono stati arrestati, fra questi c’è anche il minorenne. Tre sono ancora ricercati, mentre due sono in fase di identificazione. Per uno dei cinque arrestati, l’ultimo in base alle indagini ad arrivare sul luogo dell’aggressione, dopo l’udienza di convalida il Gip ne ha disposto la scarcerazione; per lui è in corso la procedura di espulsione.