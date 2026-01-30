Arrestato a Prignano 40enne destinatario di un ordine di carcerazione per reati contro il patrimonio

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Prignano sulla Secchia, nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio, hanno individuato e tratto in arresto un uomo di 40 anni, originario di Carpi ma domiciliato nel comune di Prignano sulla Secchia, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Modena.

Il provvedimento trae origine da fatti avvenuti alcuni anni fa a Modena, in relazione ai quali l’indagato era stato riconosciuto responsabile di reati contro il patrimonio. In particolare, nel febbraio del 2019, lo stesso si era reso responsabile di un tentato furto in abitazione ai danni di un 52enne modenese, episodio che era stato sventato dal successivo intervento dei militari dell’Arma.

Ultimate le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale “Sant’Anna” di Modena, per espiare 2 anni e 4 mesi di reclusione.