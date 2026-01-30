Altro arresto per spaccio a Modena, questa volta in zona Tempio

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino nigeriano di 27 anni, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel pomeriggio del 25 gennaio scorso, la Squadra Volante, in servizio di controllo del territorio, nel transitare in zona Tempio ha notato un uomo, appunto il 27enne, aggirarsi con fare sospetto tra via Nicolò dell’Abate, viale Guido Mazzoni e i portici di via Francesco Crispi.

In particolare, gli agenti hanno assistito a un verosimile scambio di sostanza stupefacente tra l’indagato e un altro uomo, che dopo avergli consegnato una somma di denaro, si era allontanato celermente. Il 27enne, prima di essere raggiunto dalla Polizia, ha gettato in una aiuola una busta di plastica, subito recuperata dagli agenti e contenente – come rilevato da successiva prova narcotest – sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina, suddivisa in dosi per complessivi 2,29 grammi. Sulla sua persona è stata altresì rinvenuta la somma in contanti di 265 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, accartocciate in una tasca.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare del divieto di dimora a Modena e provincia.

Si rammenta che l’indagato è da considerarsi presunto innocente fino alla sentenza di condanna irrevocabile.