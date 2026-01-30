Accolta in Municipio al prima nata fioranese dell’anno

Nel pomeriggio di giovedì 29 gennaio, il sindaco Marco Biagini, insieme alla Giunta, ha accolto in Municipio la prima nata fioranese nel 2026. E’ la piccola Diana Molonia venuta alla luce l’8 gennaio a Modena, attesa dal fratellino Nicolò, dalla mamma Nadia Kamel e dal papà Paolo Molonia.

Il Sindaco e gli assessori Monica Lusetti, Marilisa Ruini, Elisa Ferrari, Luca Busani e Sergio Romagnoli hanno voluto così continuare una tradizione già avviata dalla precedente amministrazione, accogliendo, a nome della comunità fioranese, la prima nata fioranese in rappresentanza dei piccoli che nasceranno nel corso del 2026.

A Diana e alla sua famiglia è stato consegnata una pergamena con un augurio e il kit “Benvenuti!” che viene donato a tutti i nuovi nati fioranesi, contenente informazioni utili sui servizi presenti sul territorio, un dispositivo di sicurezza per il trasporto dei bambini in auto, alcuni prodotti selezionati per la prima infanzia, buoni sconto offerti da attività locali, un piccolo libro di favole e una lettera di benvenuto firmata da Sindaco e vicesindaco.