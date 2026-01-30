A Modena la giostra antica di piazza Roma continua a girare

Il fascino senza tempo della Giostra Antica in stile Liberty di piazza Roma continuerà ad animare il cuore della città fino alla primavera: un’attrazione dal sapore romantico e rétro che incanta bambini e adulti, riportando alla luce atmosfere d’altri tempi grazie ai suoi cavalli scolpiti, le carrozze originali in legno, le decorazioni d’epoca e la musica che accompagna il dondolio.

La giostra resterà in funzione fino al 22 marzo 2026, offrendo un punto di riferimento per le famiglie e per chi desidera concedersi un momento di meraviglia nel centro storico modenese.

Durante il periodo di apertura sono previsti speciali pomeriggi di animazione dedicati ai bambini, con appuntamenti pensati per rendere ogni visita ancora più coinvolgente:

Sabato 31 gennaio – Esibizione sui trampoli e sculture di palloncini in occasione della Fiera di San Geminiano

Giovedì 12 febbraio – Truccabimbi di Carnevale per il Giovedì Grasso

Sabato 14 febbraio – Laboratorio creativo di San Valentino

Domenica 15 febbraio – Truccabimbi di Carnevale

Martedì 17 febbraio – Truccabimbi di Carnevale per il Martedì Grasso

Domenica 8 marzo – Laboratorio creativo dedicato alla Festa della Donna

Domenica 22 marzo – “Palloncini di Primavera” in occasione di Modena in Fiore

Un calendario ricco di colori, fantasia e sorrisi che accompagna la città attraverso l’inverno e l’inizio della primavera, valorizzando Piazza Roma come luogo di incontro, gioco e condivisione. La partecipazione alle animazioni è gratuita. La giostra Antica di cavalli vi aspetta per regalare emozioni autentiche e momenti indimenticabili.

L’allestimento e le animazioni alla Giostra sono organizzati da SDC di Adriano Degli Innocenti & C. Sas. L’iniziativa è realizzata da Modenamoremio con il patrocinio del Comune di Modena.

Maggiori informazioni su modenamoremio.it