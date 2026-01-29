Un patto per la sanità pubblica: a Mirandola incontro aperto alla cittadinanza sul futuro del sistema sanitario

Mercoledì 4 Febbraio 2026, alle ore 20.30, si terrà a Mirandola, presso il Palazzo della ex Cassa di Risparmio – Palazzo Vischi (Piazza Matteotti 2), l’incontro pubblico dal titolo “Un patto per la sanità pubblica territoriale. Il percorso verso il sistema integrato Nord Modenese”.

L’iniziativa, aperta alla cittadinanza e senza necessità di prenotazione, rappresenta un momento di confronto e partecipazione sul futuro del sistema sanitario del territorio nord modenese e sul nuovo modello di governance integrata che coinvolge istituzioni, cittadini e professionisti sanitari, con particolare riferimento agli ospedali di Mirandola e Carpi.

All’incontro interverranno:

• il Presidente della Conferenza Sociale e Sanitaria Provinciale di Modena;

• il Direttore Generale dell’Azienda USL di Modena;

• i professionisti sanitari dell’Azienda USL di Modena e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena;

• i Sindaci di Mirandola e Carpi

• i Presidenti delle Unioni Area Nord e Terre d’Argine e tutti i Sindaci dei due distretti sociosanitari, a testimonianza dell’impegno condiviso degli enti locali nel percorso di integrazione e rafforzamento dei servizi sanitari pubblici.

L’appuntamento si inserisce all’interno di un cammino di dialogo e partecipazione collettiva, per una sanità sempre più vicina ai bisogni delle persone e capace di rispondere alle sfide future.