Tangenziale di Bologna, aggiornamenti in merito alla chiusura del tratto compreso tra gli svincoli 2 e 4

BolognaViabilita'
Tempo di lettura Less than 1 min.
Sulla Tangenziale di Bologna, è stato aggiornato l’orario della chiusura prevista, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, del tratto compreso tra gli svincoli 2 Borgo Panigale e 4 Via del Triumvirato, verso la A14 Bologna-Taranto/San Lazzaro di Savena.

Il suddetto tratto, sarà chiuso dalle 22:00 di venerdì 30 alle 5:00 di sabato 31 gennaio.

In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 2 Borgo Panigale, percorrere la Rotonda Benedetto Croce, via Palmiro Togliatti, via della Pietra, via del Triumvirato, per rientrare in Tangenziale di Bologna allo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi.

















