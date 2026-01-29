Summer school Imbeni, in due a Bruxelles per il tirocinio

Sono Vittorio Ippolito e Annagiusy Verde i due allievi dell’ottava edizione della Summer School Renzo Imbeni che, grazie alle migliori prove finali, si sono aggiudicati le borse di tirocinio al Parlamento europeo, che li porteranno a svolgere un’esperienza formativa di cinque mesi a Bruxelles.

La cerimonia di assegnazione delle borse di tirocinio, che conclude l’edizione 2025 del corso di alta formazione dedicato all’Unione europea, si è svolta nel pomeriggio di mercoledì 28 gennaio nella Sala delle Bifore del Palazzo comunale di Modena. All’incontro hanno partecipato Massimo Mezzetti, sindaco di Modena, Salvatore Aloisio, membro del Consiglio didattico della Summer School Renzo Imbeni, e Rita Medici Imbeni, presidente del Comitato scientifico della Scuola e moglie dell’ex vicepresidente modenese del Parlamento europeo, a cui è dedicato il corso.

Nel consegnare la borsa di tirocinio ai due vincitori, il sindaco Massimo Mezzetti ha ringraziato tutte le istituzioni, gli enti e i partner che hanno consentito di realizzare “un percorso formativo di alto livello che rappresenta una scelta precisa della comunità modenese: investire nella conoscenza, nella cultura e nella formazione come strumenti fondamentali per affrontare le sfide del presente. Modena ha sempre creduto nell’Europa e, mentre siamo testimoni della crisi che sta attraversando le istituzioni europee, non ci stanchiamo di lavorare sulla strada tracciata, tra gli altri proprio dal nostro Renzo Imbeni”.

Il primo classificato, Vittorio Ippolito, svolgerà il tirocinio presso la Direzione generale per i partenariati parlamentari per la democrazia – Direzione per gli uffici di collegamento esterno (Direzione B) del Parlamento europeo. Nato a Scafati e residente a Modena, ha conseguito la laurea magistrale in International Relations all’Università di Bologna con il massimo dei voti e lode, con una tesi dal titolo Italy and Europe after the War in Ukraine: Five Challenges for European Common Defence. La seconda classificata, Annagiusy Verde, prenderà servizio presso la Direzione generale della Presidenza – Direzione degli atti legislativi, Unità Qualità legislativa A – Politiche economiche e scientifiche (Sezione italiana) del Parlamento europeo. Originaria di Aversa, si è laureata in Giurisprudenza all’Università di Bologna con 110 e lode, discutendo una tesi su The Accession of the European Union to the European Convention of Human Rights and Fundamental Freedoms: past and current challenges.

La Summer School Renzo Imbeni offre a due partecipanti selezionati la possibilità di svolgere un tirocinio presso il Parlamento europeo, accompagnato dall’assegnazione di borse di sostegno, come opportunità di crescita formativa e professionale direttamente all’interno delle istituzioni dell’Unione. La selezione avviene al termine del percorso, sulla base dell’esame finale, e la cerimonia di consegna delle borse rappresenta il momento conclusivo della Scuola, sintetizzandone la finalità principale: investire sulla formazione di giovani competenze capaci di contribuire in modo consapevole alla costruzione del futuro europeo.

L’ottava edizione della Summer School Renzo Imbeni, dal titolo “EUropa2025: da utopia a necessità”, si è svolta a Modena dall’1 al 6 settembre 2025 presso la Fondazione Collegio San Carlo, nel ventesimo anniversario della scomparsa dell’ex vicepresidente del Parlamento europeo. Promossa dal Comune di Modena insieme all’Università di Modena e Reggio Emilia e alla Fondazione Collegio San Carlo, con il sostegno della Fondazione di Modena, e il coinvolgimento del Centro di documentazione e ricerche sull’Unione europea di Unimore, di EUROPE DIRECT Modena, dei Dipartimenti di Economia “Marco Biagi”, di Giurisprudenza, di Studi Linguistici e Culturali e di Educazione e Scienze Umane dell’Ateneo, la Summer School si è confermata come uno degli appuntamenti di riferimento per la formazione avanzata sui temi europei. L’edizione 2025, che ha visto la collaborazione scientifica del Consiglio Italiano del Movimento europeo e dell’Istituto Affari Internazionali, ha coinvolto 30 studentesse e studenti selezionati tramite bando pubblico, offrendo un percorso articolato in lezioni magistrali, panel di discussione e momenti di confronto con studiosi, rappresentanti delle istituzioni ed esperti di livello nazionale e internazionale. Le lezioni, aperte anche al pubblico, hanno rafforzato il legame con il territorio e la vocazione divulgativa della Scuola. Tra i relatori intervenuti figurano Romano Prodi, Enrico Letta e Luciano Floridi, a conferma dell’alto profilo scientifico e istituzionale dell’iniziativa.

È possibile rivedere e riascoltare i contenuti dell’ottava edizione della Summer School Renzo Imbeni attraverso i materiali multimediali disponibili online:

temi.comune.modena.it/summer-school.