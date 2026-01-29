Soliera protagonista in Regione al convegno sulla Partecipazione

Soliera è stata, oggi, tra i comuni protagonisti della Giornata della Partecipazione della Regione Emilia-Romagna: l’appuntamento annuale dedicato al confronto pubblico sulle trasformazioni della democrazia partecipativa, sui nuovi linguaggi dell’impegno civico e sul ruolo dei territori ha visto al centro, all’interno del focus group dedicato alle città di mezzo, il vicesindaco di Soliera Angelo Bruno, che ha portato l’esperienza del Comune in un contesto di dialogo attivo con la cittadinanza su una serie di importanti progetti.

La partecipazione di Soliera, centrale negli obiettivi che l’Amministrazione si è data a inizio mandato, si inserisce pienamente nel tema dell’edizione 2026, dedicata alla “partecipazione fluida”, ovvero a quelle forme di coinvolgimento civico più flessibili, intermittenti e capaci di adattarsi ai cambiamenti sociali e culturali in atto. Un esempio significativo è il percorso partecipativo per la rigenerazione dell’area centrale della frazione di Limidi; un’area oggi caratterizzata da ampie superfici cementificate è stata ripensata insieme alla cittadinanza per trasformarsi in una nuova piazza aggregativa, verde e accogliente, capace di diventare un punto di riferimento per abitanti e visitatori di ogni età. Le cittadine e i cittadini sono stati coinvolti in incontri pubblici, focus group e laboratori di co-design, accompagnati da questionari rivolti sia alla popolazione nel suo insieme sia ai giovani, chiamati a immaginare il futuro “salotto urbano” della frazione. «Dal confronto – spiega l’assessora alla Partecipazione di Soliera, Roberta Lanza, presente al convegno – è nato un documento di proposta partecipata che definisce una visione articolata della nuova piazza come spazio urbano inclusivo e dinamico, capace di integrare funzioni sociali, qualità ambientale e connessioni con il resto del territorio. Il documento è stato recepito dal Comune di Soliera, accompagnato dall’impegno dell’Amministrazione a dare seguito concreto alle indicazioni emerse dal percorso, sempre coinvolgendo la cittadinanza».

Accanto alla rigenerazione urbana, Soliera è impegnata in un secondo percorso di grande rilievo, “Sport Bene Comune- Soliera 2035”, che punta a ripensare lo sport come vero e proprio bene comune territoriale. Attraverso un processo di democrazia deliberativa rappresentativa, cittadini, associazioni sportive, scuole e istituzioni sono coinvolti nella costruzione condivisa del Piano Strategico dello Sport 2025–2035, chiamato a orientare le scelte future su governance, impiantistica e inclusione. Il progetto nasce dalla necessità di affrontare sfide complesse, come il rinnovo delle convenzioni degli impianti sportivi, il calo della pratica sportiva in alcune fasce di età e il bisogno di rendere lo sport accessibile a tutte e tutti, superando barriere economiche, culturali e fisiche. Il percorso prevede il coinvolgimento dell’intera comunità, con particolare attenzione a un organo, il mini-pubblico, composto da cittadine e cittadini selezionati a sorteggio, chiamati a elaborare raccomandazioni strategiche per il futuro dello sport solierese. Le proposte che emergeranno saranno presentate pubblicamente e formalmente accolte dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di rendere la partecipazione una pratica stabile e riconosciuta dell’azione pubblica.

«Per noi la partecipazione non è un momento straordinario, ma un modo ordinario di amministrare – ha detto il vicesindaco Angelo Bruno durante il suo intervento – perché significa riconoscere che le decisioni pubbliche migliorano quando si aprono al confronto. In una città come Soliera, la prossimità è una risorsa che consente di costruire fiducia e di trasformare il dialogo in scelte concrete».