Scuola, i Sindacati territoriali di categoria: pubblicato il decreto del Commissario ad acta sul dimensionamento Bologna

“Il decreto di dimensionamento pubblicato oggi dal Commissario ad acta Bruno Di Palma produce, nel territorio di Bologna e area metropolitana, tre accorpamenti che ridisegnano in modo pesante l’organizzazione quotidiana delle scuole, con istituti più grandi e con una riduzione netta di figure essenziali per il funzionamento.

Le Organizzazioni Sindacali territoriali della scuola FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, Gilda UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF ribadiscono la propria netta contrarietà al decreto che prevede nel dettaglio:

IC Borgonuovo confluirà con IC Sasso Marconi: nuovo istituto da circa 1.105 alunni, con -1 Dirigente scolastico, -1 DSGA e -2 collaboratori scolastici.

Direzione didattica di Zola Predosa confluirà nell’IC di Zola Predosa: circa 1.458 alunni, con -1 Dirigente scolastico, -1 DSGA, -1AA e -3 collaboratori scolastici.

IC Rastignano confluirà in IC Pianoro: circa 1.227 alunni, con -1 Dirigente scolastico, -1 DSGA e -3 collaboratori scolastici.

Complessivamente, sul territorio bolognese si determineranno almeno 3 Dirigenti scolastici in meno, 3 DSGA in meno e 8 collaboratori scolastici in meno: una sottrazione di presidio organizzativo e di personale che inevitabilmente inciderà su tempi di risposta delle segreterie, aumento dei carichi di lavoro, gestione dei plessi, vigilanza, supporto agli alunni con bisogni educativi, qualità della didattica e numerosità delle classi, sicurezza e servizi quotidiani.

Ribadiamo, ancora una volta, che si tratta di una decisione presa senza alcun confronto e senza chiarezza su criteri e dati, in un contesto regionale in cui i numeri sono ordinati.

Come Organizzazioni sindacali della scuola di Bologna chiederemo nelle prossime ore un confronto immediato con l’amministrazione e con le istituzioni locali, perché le ricadute di questi accorpamenti non restino sulle spalle di lavoratrici e lavoratori e delle comunità scolastiche coinvolte”.

(FLC CGIL Bologna, CISL SCUOLA Area Metropolitana Bolognese, UIL Scuola, RUA Gilda, UNAMS, SNALS, CONFSAL, ANIEF)