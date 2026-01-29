giovedì, 29 Gennaio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeSassuoloSassuolo: Veterani dello sport, il 5 febbraio la cena di tesseramento





Sassuolo: Veterani dello sport, il 5 febbraio la cena di tesseramento

Sassuolo
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

La sezione di Sassuolo dei Veterani dello Sport organizza, per giovedì 5 febbraio alle ore 19,45 la tradizionale cena di tesseramento 2026, che si terrà presso il ristorante Ca’ Marta. Questa iniziativa rappresenta non solo un momento conviviale, ma anche un’occasione speciale per rafforzare i legami di amicizia e collaborazione fra tutti i soci e simpatizzanti.
Durante la serata, sarà possibile condividere storie ed esperienze legate allo sport, valorizzando il ruolo che quest’ultimo riveste nella vita di ciascuno.

La cena vuole essere un appuntamento significativo per celebrare i valori fondanti dell’associazione: la passione che anima ogni sportivo, la lealtà che guida le azioni e l’impegno civico che contraddistingue ogni attività promossa.
L’evento offrirà inoltre l’opportunità di confrontarsi su progetti futuri e iniziative volte a sostenere la diffusione dello sport come strumento privilegiato di inclusione sociale, di crescita personale e di benessere collettivo.

















Direttore

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.