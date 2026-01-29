giovedì, 29 Gennaio 2026
Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 30 gennaio 2026

Meteo
Al mattino poco nuvoloso sui rilievi, nebbie piuttosto estese e persistenti sulle pianure. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità con addensamenti più consistenti sulle aree collinari e montuose della Romagna e dell’Emilia centrale, dove saranno possibili deboli piogge sparse e nevicate sopra i 1.200/1.300 metri. Fenomeni in esaurimento entro sera con ritorno di foschie e nebbie nelle pianure.

Temperature minime in calo con valori nelle pianure interne intorno a 0 gradi nei centri urbani e di qualche grado sottozero in aperta campagna con deboli gelate. Valori leggermente superiori lungo la costa. Massime in diminuzione nelle aree con maggior persistenza delle nebbie, comprese tra 6 e 9 gradi. Venti deboli variabili. Mare poco mosso o quasi calmo.

(Arpae)

















Redazione 1

