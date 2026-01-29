“Nuova alleanza con i giovani per una società migliore”. Domani l’incontro in Questura a Reggio Emilia

Si terrà domani, venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 10:30, presso la Sala “Palatucci” della Questura di Reggio Emilia, un altro incontro organizzato nell’ambito della seconda edizione del progetto “Conoscersi per comprendersi: la Polizia tra le persone”.
Il titolo dell’evento “Nuova alleanza con i giovani per una società migliore” indica già quale sarà il tema che verrà principalmente trattato durante l’iniziativa, ovvero l’importanza dell’educazione e della trasmissione dei valori di legalità verso i più giovani, che rappresentano il futuro della nostra società, alla presenza, tra gli altri, degli studenti di alcuni istituti scolastici di Reggio Emilia.
L’incontro, che verrà moderato dalla giornalista di TeleTricolore Isabella Trovato, vedrà la partecipazione di alcuni ospiti illustri come il dott. Gennaro Capoluongo, Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza, in servizio presso la Direzione Centrale Polizia Criminale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, il Prof. Roberto Mancini, professore universitario di filosofia teoretica, e Massimo Vallati, missionario e testimone di giustizia.
Come per tutti gli eventi organizzati nell’ambito del progetto “Conoscersi per comprendersi: la polizia tra le persone”, anche in questo la partecipazione è estesa a tutta la cittadinanza. Chiunque voglia partecipare all’evento potrà prenotarsi, fino ad esaurimento posti, inviando una mail all’indirizzo dipps169.0000@pecps.poliziadistato.it
Anche quest’anno ogni evento verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della Questura di Reggio Emilia al seguente link https://www.facebook.com/QuesturadiReggioEmilia.