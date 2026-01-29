giovedì, 29 Gennaio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaModena: scoperti dalla Polizia locale dopo aver simulato un incidente





Modena: scoperti dalla Polizia locale dopo aver simulato un incidente

CronacaIn evidenza ModenaModena
Tempo di lettura 1 min.

Le persone coinvolte hanno finto uno scontro auto-bici con feriti e fuga del conducente del veicolo

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
@Polizia locale Modena

Nella mattinata di lunedì 26 gennaio la Polizia locale di Modena è intervenuta in via San Faustino, all’incrocio con viale Italia, a seguito della segnalazione di un incidente stradale tra un’auto e una bicicletta. Sul posto era già presente un’ambulanza, con i sanitari impegnati nel soccorso di un ciclista che riferiva di essere stato urtato da un’autovettura di colore scuro, allontanatasi subito dopo l’impatto.

È stata fornita una descrizione sommaria del presunto conducente e il ciclista è stato successivamente trasportato al Pronto Soccorso di Baggiovara, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di cinque giorni, salvo complicazioni.

Già dai primi accertamenti, tuttavia, la ricostruzione fornita è apparsa poco compatibile con quanto riscontrato sul luogo dell’intervento, dove non erano presenti segni riconducibili a una collisione, come frammenti o tracce di frenate sull’asfalto.

L’analisi delle immagini del sistema comunale di videosorveglianza (l’incrocio in questione è tra quelli monitorati) ha permesso di chiarire l’accaduto: le riprese mostrano infatti tre persone inscenare un finto incidente, posizionando una bicicletta a terra e simulando la presenza di un ferito, per poi allertare i soccorsi. Nei minuti precedenti non risultano immagini di alcun urto né del passaggio della presunta autovettura indicata.

Una volta conclusi gli accertamenti, le persone coinvolte, tutte residenti a Modena, sono state convocate presso il Comando della Polizia locale e denunciate per simulazione di reato, falsa attestazione a pubblico ufficiale, falso ideologico, interruzione di pubblico servizio e procurato allarme.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.