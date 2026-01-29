giovedì, 29 Gennaio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeMaranelloMaranello, gruppo di lettura in biblioteca: lunedì 2 febbraio si parla de...





Maranello, gruppo di lettura in biblioteca: lunedì 2 febbraio si parla de “L’ora di greco” di Han Kang

Maranello
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Lunedì 2 febbraio alle ore 20.30 alla Biblioteca Mabic di Maranello nuovo appuntamento del gruppo di lettura: si parlerà del libro “L’ora di greco” di Han Kang, scrittrice sudcoreana, vincitrice del Premio Nobel per la letteratura nel 2024.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.