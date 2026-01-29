Maranello, gruppo di lettura in biblioteca: lunedì 2 febbraio si parla de “L’ora di greco” di Han Kang

Lunedì 2 febbraio alle ore 20.30 alla Biblioteca Mabic di Maranello nuovo appuntamento del gruppo di lettura: si parlerà del libro “L’ora di greco” di Han Kang, scrittrice sudcoreana, vincitrice del Premio Nobel per la letteratura nel 2024.
