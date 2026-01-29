giovedì, 29 Gennaio 2026
Malore per un operaio in un cantiere di via Nilde Iotti, intervengono i vigli del fuoco

Modena
Tempo di lettura Less than 1 min.
I Vigili del Fuoco di Modena sono intervenuti oggi pomeriggio poco prima delle 16.30 in Via Nilde Iotti a Modena per prestare soccorso a un operaio che aveva accusato un malore mentre si trovava all’interno di un cantiere edile.

Sono stati i colleghi dell’uomo a richiedere assistenza. Data la complessità della posizione dellinfortunato e la necessità di garantire un recupero in piena sicurezza e per facilitare le operazioni in altezza o in area tecnica i vigli del fuoco sono intervenuti con mezzi speciali e l’operaio è stato messo in totale sicurezza e poi rapidamente calato a terra. È stato successivamente preso in carico dai sanitari, i quali ne hanno organizzato il trasporto in struttura sanitaria per i necessari accertamenti medici.

















