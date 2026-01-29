Incendio in una scuola dell’infanzia in Via Tintoretto a Bologna: evacuati 100 bambini

Oggi intorno alle 12:30, quattro squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Bologna sono intervenute in Via Tintoretto per un incendio sviluppatosi presso la scuola dell’infanzia Giardino Pozzati. Il personale scolastico ha immediatamente attivato le procedure di emergenza, provvedendo all’evacuazione di circa 100 bambini presenti nella struttura. Non si segnalano feriti o persone intossicate.

L’incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, è rimasto limitato alla porzione del tetto della struttura. I Vigili del Fuoco hanno provveduto ad estinguere le fiamme e stanno ora completando le operazioni di messa in sicurezza e verifica dell’agibilità dei locali.

“Il personale della scuola ha osservato una colonna di fumo sul tetto e ha attivato le procedure previste dal piano di emergenza della struttura, radunando i bambini in giardino nel punto di raccolta – spiega una nota del Comune di Bologna – Sono intervenuti i Vigili del fuoco, i quali, saliti sul tetto, hanno trovato un corto circuito relativo ad una centralina dell’impianto fotovoltaico.

Sono intervenute anche le forze dell’ordine per monitorare la situazione e i responsabili dei vari settori del Comune.

Non c’è stato alcun rischio per la sicurezza di bambini/e e adulti della scuola”.



“Dopo le verifiche del caso – prosegue la nota – è stato consentito il rientro in struttura, mentre i Vigili del fuoco completavano il loro intervento sul tetto fino alle 15 circa.

I tecnici della manutenzione hanno tempestivamente preso in carico il problema, che non impatta sul funzionamento della scuola né sulle attività educative e didattiche, per cui oggi e domani il plesso è regolarmente aperto”.

