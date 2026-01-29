giovedì, 29 Gennaio 2026
Il Comune di Modena apre la “caccia” alle buche

Modena
Da oggi, giovedì 29 gennaio, si apre la ‘caccia’ alle buche. Ha preso avvio, infatti, un’operazione di ricognizione delle strade del territorio comunale e di chiusura delle buche provocate dalla pioggia delle ultime settimane a cura del servizio Manutenzione della città del settore Lavori pubblici del Comune di Modena.

Le squadre di tecnici al lavoro nel monitoraggio sono due e attiveranno gli interventi di ripristino del manto stradale entro le 24 ore successive, prevedendo l’utilizzo di asfalto a freddo.

I lavori sono effettuati nell’ambito dell’accordo quadro con unico operatore prorogato in attesa dello svolgimento della nuova gara di assegnazione. A eseguire gli interventi è infatti il Raggruppamento temporaneo d’impresa composto da Consorzio stabile modenese società consortile per azioni, Cme Consorzio imprenditori edili società cooperativa, Consorzio Innova società cooperativa, Cavalier Emilio Giovetti srl e il Consorzio Apima modenese società cooperativa a responsabilità limitata.

L’attività proseguirà a ciclo continuo fino a conclusione del monitoraggio e al ripristino dell’asfalto sulle strade ammalorate.

 

















Redazione 1

