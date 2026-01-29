Guastalla, allontanato dopo i maltrattamenti al padre torna a casa: arrestato

Nonostante fosse già destinatario della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento – con l’obbligo di mantenersi a una distanza di almeno 1000 metri dal padre e dai luoghi da lui frequentati – questa notte ha violato tali misure presentandosi presso l’abitazione del padre e venendo sorpreso dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Guastalla.

La vicenda trae origine da una drammatica situazione di maltrattamenti in famiglia, documentata dai militari della Stazione di Guastalla. Per oltre un anno, infatti, l’uomo – 42enne – avrebbe sottoposto l’anziano padre a continue vessazioni, minacce di morte e richieste estorsive di denaro per l’acquisto di stupefacenti, arrivando a costringerlo a passare notti all’addiaccio in una stalla e a rimuovere le serrature delle porte per impedirgli di nascondersi. La condotta maltrattante, si sarebbe estrinsecata anche con atteggiamenti denigratori, aggressivi, e umilianti, accompagnati da vere e proprie minacce, anche di morte.

Continue violenze verbali e psicologiche quelle compiute nei confronti del padre, a seguito delle quali al termine delle indagini i carabinieri in forza alla stazione di Guastalla lo avevano denunciato alla Procura di Reggio Emilia in ordine ai reati di maltrattamenti in famiglia. La Procura aveva ottenuto dal GIP l’applicazione nei confronti del 42enne delle misure cautelari personali dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, prescrivendogli di non avvicinarsi all’abitazione del padre e ai luoghi dallo stesso frequentati.

Questa notte il 42enne si è presentato presso l’abitazione del padre dove è stato sorpreso dai Carabinieri che alla luce della flagranza della violazione della misura cautelare è stato arresto. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.